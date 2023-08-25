Obituary Notices – August 25, 2023 – The Suburban Times

New Tacoma Cemeteries and Funeral Home: Jonathan Michael Chamberlain; Elliott McBurney; Hildegard Carter.
Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Adrienne Marie Angelosante; David Stiner.
Mountain View Funeral Home: Timothy Robert Housewright.
Powers Funeral Home: Stephen Lee King; Carnell Shinaul; Kenneth Grey Haukenberry Jr; Marjorie May Neal; Judy Lynn Warner; Victoria Ann Borovich; Leonila Majaba Villaflor.
Gaffney Funeral Home: Joanne Shirley Armour.
Week’s Dryer Mortuary: Douglas Lee Days.
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