Bates: Student Services announces winter quarter President’s and Dean’s List honorees

Student Services has announced the students who have been named to the Honor Roll for winter quarter 2019. Students who are enrolled in at least 12 college-level credits this quarter, and receive a minimum quarterly grade point average of 3.75 or higher, with a grade other than “NC”, “S”, “W”, “IC” are included in the Honor Roll list.
The Dean’s List includes students who received a quarterly GPA of 3.75-3.99. Students who achieved a 4.0 quarterly GPA are named to the President’s List.
Congratulations to all of the students for their academic achievements!
President’s List Winter Quarter 2019
ADOLPHSON BRUCE T
AKERS JOSEPH J
AKSENOV NATALIA A
ANDERSON JAMES K
ARNOLD QUINN D
ASA BLAKE E
BAKER MATHEW R
BAKER JON E
BARBER JOSEPH A
BARCK JONATHAN D
BARNETT JAMES R II
BARRERA LUCIANA I
BARTON ELIAS E
BEARD CONNOR D
BENNETT ANDREW D
BIDDLE BRANDON E
BIESTER BENITA K
BIRGE DAMION R
BLANKENHEIM NICHOLAS D
BOOTH AIMEE E
BRITTAIN PIERCE
BROOKS ANTHONY A
BROWN DAWN E
BRUNNER ANTHONY M
BURNEO TAYLOR K
BURR RYAN C
CAMBA ABEGAIL T
CARGILE JESSE R
CARRILLO MICHAEL
CARTWRIGHT RONIA G
CHAPMAN JOSHUA J
CHEVRES-SANTIAGO ERNES
CREDIT COREY
CROOKSHANK CONNOR R
CUTRELL ROBERT R
DALY JOHN P
DANOSKY BRYCE R
DASHKEL YANA
DAUZ ALAN L
DELISLE AMANDA M
DIVELBISS DAMIAN M
DOWNEY JACOB D
DUVAL JOSHUA R
ELDRIDGE KEVIN
FIGUEROA SETH
FINNESETH TREVOR G
FLEMING TAYLOR D
GERDES OWEN
GOLTIAO JIMMY G
GOODWIN JASON F
GOSSER MATTHEW S
GREEN APRIL R
GROTHE NEAL R
GROUT HANNAH M
GUIEB LILIYA
HANBY AUSTIN L
HECKMAN CHARLES A
HICKMAN KENNA E
HIGDON SEAN M
HINSON ISAAC J
HOSTETLER HANSEN
HUYNH CAM NHUNG T
HYDE KENDRA D
INGRAM SCOTT L
INSKEEP HANNAH E
IRISH PATRICK
Dean’s List Winter Quarter 2019
MARCUS JESSICA G
MARTINEZ RAFAEL
MARTINEZ ROSARIO C
MARTYNYUK MYKOLA
MASON COLE J
MASTERS JAMES A
MCCANT DORJAN K
MEDERO-ROSAS FRANCISCO
MENIG JOSEPH
MENOTTI SHARI L
MOHR DANIEL P
MONTES ANDREINA
MORLEY CHRIS D
MORTON CHRISTOPHER M
MYERS CECELIA A
NAVARRETTE ADRIAN I
NEEDHAM CAROLYN L
NELSON ZACHARY S
NESS CADE Z
NGUYEN TU T
NGUYEN ANH K
NICKS DARA L
NIELSEN JOSEPHINE
NYIRI NOEMI
OXFORD AARON G
PACHECO ALBERTO
PARRETT BRANDON M
PEARSON-APPLEBERRY DEB
PEREZ DANIEL H
PERPOSE VHINCEL B
PETERSOHN KYLE C
PETROV MAXIM
PINEDA JOSE S
PRINCE DELANO S
RADCLIFFE LOGAN H
RAGINS MICAIAH T
RAMOS SARAH C
REYNOLDS RAYMOND J
RICHARDS KRISTI E
ROATA VICTOR V
ROBERTS JEROME N
RODRIGUEZ JORGE S
ROSARIO FELIPE I
ROSS JOHN C
ROUDA CARLA M
RUBIO TIZOC S
RUKODAYNYY MARK
RURY CALEB A
SAALFELD-SANTOS TAYLOR
SANABRIA EXPY
SANER SAMUEL J
SAY KATIE
SELF KYLE C
SENATRO JUSTIN R
SHAFFER MATHEW S
SHORT RYAN J
SKIEENS HALEY N
SMITH WESLEY D
SPENCER ANNETTE M
STIEFER MERRICK R
TABER AARON F
TJELDE NOLAN A
TOUGAW HUYANA M
TURNER CORY L
TURNER NICHOLAUS J
VAILENCOUR SAMUEL W
VELEZ DANIEL A
WARD CHRIS
WARREN ROBERT M
WARTER JOSHUA R
WEBER MICHAEL H
WERT BRIAN W
WHITE STEVEN E
WILLIAMS TREVIN A
WISE RYNE L
XAYAVONG JANEJIRA
ZIMMER ARIJANNA D
Originally posted on the Bates Technical College’s Blog.
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