The Suburban Times

A community bulletin board for Western Pierce County.

Obituary Notices – November 3

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Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Guityara Moghaddam Salehi; Marylyn “Mary” Eleanore Nolting; Joyce Wilhelmina Kennington; Paula Jeanne Hill; Darrell Lee Bunch.

Mountain View Funeral Home: Velma Walker.

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