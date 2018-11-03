Obituary Notices – November 3

Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Guityara Moghaddam Salehi; Marylyn “Mary” Eleanore Nolting; Joyce Wilhelmina Kennington; Paula Jeanne Hill; Darrell Lee Bunch.
Mountain View Funeral Home: Velma Walker.
A community bulletin board for Western Pierce County.
Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Guityara Moghaddam Salehi; Marylyn “Mary” Eleanore Nolting; Joyce Wilhelmina Kennington; Paula Jeanne Hill; Darrell Lee Bunch.
Mountain View Funeral Home: Velma Walker.
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