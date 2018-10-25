The Suburban Times

A community bulletin board for Western Pierce County.

Obituary Notices – October 25

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New Tacoma Cemeteries and Funeral Home: SamSoon Tillman.

Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Heinrich Dietrich; Donald James VanWagenen.

Mountain View Funeral HomeConrad Ivory Evans Jr; Donovan Miller.

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