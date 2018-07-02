The Suburban Times

A community bulletin board for Western Pierce County.

Obituary Notices – July 2

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Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Sandra Joy Otey; Helen Ione Best; Shirley Ann Spring.

Mountain View Funeral Home: Sharon-An Brynn Athey; Monica Villar Orden; Andres Aabayan Reguindin; James A. Winget.

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