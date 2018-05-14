The Suburban Times

A community bulletin board for Western Pierce County.

Obituary Notices – May 14

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Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: James Rocky Lee Sittner; Catherine Elizabeth Johnson; Randy Thomas Curtiss; Michaelle Linda Harrison.

Mountain View Funeral Home: Edwin William Benson; Elanor Evelyn Ryan; Cyrus Happy III.

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