Obituary Notices – May 14

Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: James Rocky Lee Sittner; Catherine Elizabeth Johnson; Randy Thomas Curtiss; Michaelle Linda Harrison.
Mountain View Funeral Home: Edwin William Benson; Elanor Evelyn Ryan; Cyrus Happy III.
A community bulletin board for Western Pierce County.
Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: James Rocky Lee Sittner; Catherine Elizabeth Johnson; Randy Thomas Curtiss; Michaelle Linda Harrison.
Mountain View Funeral Home: Edwin William Benson; Elanor Evelyn Ryan; Cyrus Happy III.
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