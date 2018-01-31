The Suburban Times

A community bulletin board for Western Pierce County.

Obituary Notices – January 31

By Leave a Comment Tagged With: Filed Under: Things To Know

New Tacoma Cemeteries and Funeral Home: Ruvim L Portnyaga; Hunter Jake Schmidtke; Noriel Gonzales Maghirang; Albert Bruno Bednarczyk.

Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Niichole “Nikki” Louise Johns; Matthew John Wanchena; Jim Claud Colson; Bonnie Ione Anderson; Daniel Petrovich Natkha; Douglas Paul Johnson; Morgan George Osborne; Meredith Thompson; Clinton Cobb; Lady Donna Bell; Robert Lee Clark; Judith Marylynn Riley.

Mountain View Funeral Home: Connie Marie Canny; Candace Mae-Coats Corey; Russell Laverne Hobbs; Ilse Katharina Malvaney.

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