Obituary Notices – January 31

New Tacoma Cemeteries and Funeral Home: Ruvim L Portnyaga; Hunter Jake Schmidtke; Noriel Gonzales Maghirang; Albert Bruno Bednarczyk.
Edwards Memorial Funerals Homes, Chapels and Crematories: Niichole “Nikki” Louise Johns; Matthew John Wanchena; Jim Claud Colson; Bonnie Ione Anderson; Daniel Petrovich Natkha; Douglas Paul Johnson; Morgan George Osborne; Meredith Thompson; Clinton Cobb; Lady Donna Bell; Robert Lee Clark; Judith Marylynn Riley.
Mountain View Funeral Home: Connie Marie Canny; Candace Mae-Coats Corey; Russell Laverne Hobbs; Ilse Katharina Malvaney.
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