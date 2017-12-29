The Suburban Times

A community bulletin board for Western Pierce County.

Obituary Notices – December 29

By Leave a Comment Tagged With: Filed Under: Things To Know

New Tacoma Cemeteries and Funeral Home: Elizabeth Lucinda Hardy; Jane Lindsey; Clara Alberta Wright; Larry Lee McDevitt; Erika Johanna Wahala; Grigoriy Meditskiy.

Mountain View Funeral Home: Margaret Amanda Zahl.

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