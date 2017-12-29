Obituary Notices – December 29

New Tacoma Cemeteries and Funeral Home: Elizabeth Lucinda Hardy; Jane Lindsey; Clara Alberta Wright; Larry Lee McDevitt; Erika Johanna Wahala; Grigoriy Meditskiy.
Mountain View Funeral Home: Margaret Amanda Zahl.
A community bulletin board for Western Pierce County.
By The Suburban Times Leave a Comment Tagged With: Obituary NoticesFiled Under: Things To Know
New Tacoma Cemeteries and Funeral Home: Elizabeth Lucinda Hardy; Jane Lindsey; Clara Alberta Wright; Larry Lee McDevitt; Erika Johanna Wahala; Grigoriy Meditskiy.
Mountain View Funeral Home: Margaret Amanda Zahl.
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